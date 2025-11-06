Angelina Jolie visita a sorpresa Kherson e l’esercito ucraino arresta la sua guardia del corpo | È dovuta intervenire lei per farla liberare

Angelina Jolie visita a sorpresa Kherson, in Ucraina, e l’esercito di Zelensky le sequestra (per qualche ora) una guardia del corpo. La star di Hollywood, non nuova alle incursioni umanitarie in terra ucraina come avvenuto più volte nel 2022, ha visitato un ospedale pediatrico e un reparto maternità nel sud del Paese, vicino Kherson. A renderlo noto è stata Rbc – Ukraine che ha mostrato foto della Jolie insieme ad alcuni bambini ricoverati. Il personale medico, come riporta la fonte ucraina in un bollettino standard da periodo di guerra, ha apprezzato profondamente la vicinanza umana e morale del’ex Tomb Raider sostenendo che visite come la sua mostrano al mondo che la guerra in Ucraina esiste ancora e che gli ucraini sofferenti sotto le bombe russe non sono stati dimenticati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it