Andava con tutte e Chiara… Garlasco la bomba su Stasi a Chi l’ha visto? Sciarelli pietrificata

Tvzap.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv.   Mercoledì 5 novembre la trasmissione Chi l’ha visto? di Rai 3 è tornata a occuparsi del caso Garlasco, proponendo nuovi contributi e approfondimenti sulla vicenda. Nel corso della puntata – secondo quanto riportato da Caffeina – è intervenuto anche Flavius Savu, già comparso nelle cronache italiane e oggi nuovamente sotto i riflettori per recenti sviluppi giudiziari legati alla sua persona. Il cittadino romeno è tornato alla ribalta in seguito al suo recente rientro in Italia, avvenuto a causa di un mandato di arresto internazionale per estorsione aggravata contro l’ex rettore don Gregorio Vitali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

andava con tutte e chiara8230 garlasco la bomba su stasi a chi l8217ha visto sciarelli pietrificata

© Tvzap.it - “Andava con tutte e Chiara…”. Garlasco, la bomba su Stasi a Chi l’ha visto? Sciarelli pietrificata

Approfondisci con queste news

andava tutte chiara8230 garlasco«Stasi andava con tutte, Chiara l'ha scoperto»: tensione tra De Rensis e Savu a Chi l'ha visto - In studio, con la conduttrice Federica Sciarelli, c'è l'avvocato Antonio De Rensis, ... ilmessaggero.it scrive

andava tutte chiara8230 garlascoGarlasco in tv, “Sangue, ferocia e cattiveria”, il racconto della scena del delitto: parla il testimone - L’ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco parla della scena del delitto di quel tragico 13 agosto del 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi ... Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Andava Tutte Chiara8230 Garlasco