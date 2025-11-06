Mentre Washington e Seul finalizzano un nuovo accordo commerciale e d’investimento, la diplomazia tariffaria di Donald Trump mette alla prova l’autonomia strategica della Corea del Sud. A Tokyo, il pragmatismo di Takaichi si scontra con vecchie dispute, mentre le aperture di Pechino verso Mosca e Pyongyang riaccendono le tensioni della Guerra Fredda nel Nordest asiatico. Moon Chung-in è una delle massime autorità in materia di politica estera sudcoreana e relazioni intercoreane. Professore emerito all’Università Yonsei, ha contribuito per decenni a definire il pensiero strategico di Seul attraverso la ricerca e il servizio pubblico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Analisi della strategia di Seul con il professor Moon Chung-in