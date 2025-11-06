Il ritorno dell’Amburgo in massima serie per il momento non ha visto grossi acuti, con la squadra che alla vigilia della gara interna contro il Borussia Dortmund è poco sopra la zona retrocessione. I Rothoesen sono stati asfaltati pure dal Colonia neopromosso con un 4 a 1 che vale la quinta sconfitta stagionale e la terza delle ultime 4. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Amburgo-Borussia Dortmund (sabato 08 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria ospite senza gol al passivo la nostra scelta