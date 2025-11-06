Milano – “Serve trasparenza. Non accettiamo che l’innovazione passi sulla pelle delle persone o sia una scusa per un taglio del personale”. Cos ì Slc Cgil Lombardia chiede chiarimenti e un cambio di passo ad Amazon, che ha avviato un piano di riduzione del personale su scala globale che coinvolgerà circa 14mila lavoratori. “Un processo che, dietro la formula della riorganizzazione e dell’efficientamento, si traduce in una campagna di uscite volontarie e non in diversi Paesi, Italia compresa – denuncia il sindacato –. A Milano, dove sono occupate circa 1.200 persone, potrebbero essere centinaia i dipendenti impattati, in larga parte alte professionalità e figure manageriali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Amazon, a rischio centinaia di manager”: l’appello del sindacato