Amazon a rischio centinaia di manager | l’appello del sindacato
Milano – “Serve trasparenza. Non accettiamo che l’innovazione passi sulla pelle delle persone o sia una scusa per un taglio del personale”. Cos ì Slc Cgil Lombardia chiede chiarimenti e un cambio di passo ad Amazon, che ha avviato un piano di riduzione del personale su scala globale che coinvolgerà circa 14mila lavoratori. “Un processo che, dietro la formula della riorganizzazione e dell’efficientamento, si traduce in una campagna di uscite volontarie e non in diversi Paesi, Italia compresa – denuncia il sindacato –. A Milano, dove sono occupate circa 1.200 persone, potrebbero essere centinaia i dipendenti impattati, in larga parte alte professionalità e figure manageriali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Amazon taglia 14.000 posti e sospende lo sviluppo attivo di New World. Intanto l'MMO di The Lord of the Rings è a rischio. https://gametimers.it/new-world-entra-in-modalita-manutenzione-dopo-i-licenziamenti-in-amazon-preoccupazione-per-lmmo-di-lord-of Vai su Facebook
Amazon, licenziamenti di massa senza precedenti: a rischio 30.000 lavoratori - X Vai su X
“Amazon, a rischio centinaia di manager”: l’appello del sindacato - Slc Cgil Lombardia chiede chiarimenti al colosso che ha avviato un piano di riduzione del personale su scala globale che coinvolger ... Scrive msn.com
Amazon punta sui robot: oltre mezzo milione di posti di lavoro a rischio - Documenti interni svelano un ambizioso progetto di automazione che potrebbero avere un profondo impatto sul mondo del lavoro ... Segnala today.it