Alunni e professori si sentono male a scuola | spray urticante diffuso nelle aule evacuato l' edificio
Caos e paura nel liceo artistico Mibe di Pescara, nella sede di viale Kennedy, dove nella mattinata di giovedì 6 novembre alunni, personale e docenti hanno iniziato a sentirsi male con tosse, difficoltà respiratorie e lacrimazione, qualcuno anche sintomi gastrici. Lo spray urticante spruzzato. 🔗 Leggi su Today.it
