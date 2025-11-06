Alunni e professori si sentono male a scuola | spray urticante diffuso nelle aule evacuato l' edificio

Today.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos e paura nel liceo artistico Mibe di Pescara, nella sede di viale Kennedy, dove nella mattinata di giovedì 6 novembre alunni, personale e docenti hanno iniziato a sentirsi male con tosse, difficoltà respiratorie e lacrimazione, qualcuno anche sintomi gastrici. Lo spray urticante spruzzato. 🔗 Leggi su Today.it

