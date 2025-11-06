Altri 3 bambini di Gaza accolti negli ospedali della Lombardia
Due bambine di 3 e 5 anni e un bambino di 6 anni, provenienti da Gaza, sono arrivati a Milano Linate a bordo di un Boeing 767 dell'Aeronautica Militare e saranno curati in Lombardia. Lo fa sapere la Regione. Insieme a loro un bambino che verrà curato al Regina Margherita di Torino, con le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
