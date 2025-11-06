Almasri arrestato in Libia

Il capo della polizia giudiziaria libica Osama Almasri è stato arrestato ieri mattina a Tripoli. L’ufficio del procuratore generale lo accusa formalmente di dieci episodi di sevizie in carcere e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Almasri arrestato in Libia

Scopri altri approfondimenti

#Tg2000 - Il generale libico #AlMasri è stato #arrestato a #Tripoli con l’accusa di #tortura. Il caso torna al centro della politica. #5novembre #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X

L’Italia lo aveva liberato con tutti gli onori (volo di stato), e adesso sta salvando tutti gli indagati (da Nordio in giù) con l’impunita parlamentare. In Libia invece lo hanno arrestato oggi. Torture e omicidi. Che Almasri era un macellaio si sapeva. Che questo gover - facebook.com Vai su Facebook

Almasri arrestato in Libia: “Torture e crudeltà sui detenuti”. L’Italia lo aveva sottratto alla Corte penale internazionale - L'ufficiale accusato di torture era stato fermato in Italia a gennaio, ma liberato nonostante il mandato della Corte penale internazionale ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Almasri arrestato a Tripoli, accusato di torturare detenuti e della morte di uno di loro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Almasri arrestato a Tripoli, accusato di torturare detenuti e della morte di uno di loro ... Riporta tg24.sky.it

Il generale Almasri è stato arrestato in Libia - È accusato di avere ucciso una persona migrante e averne maltrattate molte altre, al momento non sappiamo molto altro ... Si legge su ilpost.it