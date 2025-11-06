Almasri arrestato in Libia

Cms.ilmanifesto.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo della polizia giudiziaria libica Osama Almasri è stato arrestato ieri mattina a Tripoli. L’ufficio del procuratore generale lo accusa formalmente di dieci episodi di sevizie in carcere e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

almasri arrestato in libia

