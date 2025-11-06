Almasri arrestato in Libia figuraccia dell’Italia | il governo Meloni liberò e rimpatriò il ricercato internazionale con il volo di Stato

Lanotiziagiornale.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ridotti a prendere lezioni di diritto dal governo libico. È la triste condizione dell’esecutivo di Giorgia Meloni, superato ieri in tema di diritti umani e crimini contro l’umanità (il che è tutto dire) dalle autorità di Tripoli, le quali hanno ordinato l’arresto del generale Osama Almasri Anjim e il suo rinvio a giudizio con l’accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro. Una figuraccia internazionale. Sì, si tratta dello stesso Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale che il governo italiano ha liberato e riaccompagnato a casa con un volo di Stato, dopo che polizia e magistratura lo avevano fermato a Torino lo scorso 9 gennaio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

almasri arrestato in libia figuraccia dell8217italia il governo meloni liber242 e rimpatri242 il ricercato internazionale con il volo di stato

© Lanotiziagiornale.it - Almasri arrestato in Libia, figuraccia dell’Italia: il governo Meloni liberò e rimpatriò il ricercato internazionale con il volo di Stato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

almasri arrestato libia figuracciaAlmasri arrestato in Libia: è bufera contro il governo Meloni. Schlein: "Una figuraccia internazionale" - Ad andare alla carica è tutta l'opposizione, mentre la maggioranza per ora tace. Da today.it

almasri arrestato libia figuracciaAlmasri arrestato in Libia, figuraccia dell’Italia: il governo Meloni liberò e rimpatriò il ricercato internazionale con il volo di Stato - Che su mandato della Corte penale internazionale arresta il generale liberato dal governo Meloni ... Segnala lanotiziagiornale.it

almasri arrestato libia figuracciaAlmasri arrestato in Libia: l’ultima figuraccia di Meloni -  È comunque salvo dal processo della Cpi grazie all’Italia. editorialedomani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Almasri Arrestato Libia Figuraccia