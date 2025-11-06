Almasri arrestato in Libia figuraccia dell’Italia | il governo Meloni liberò e rimpatriò il ricercato internazionale con il volo di Stato

Ridotti a prendere lezioni di diritto dal governo libico. È la triste condizione dell’esecutivo di Giorgia Meloni, superato ieri in tema di diritti umani e crimini contro l’umanità (il che è tutto dire) dalle autorità di Tripoli, le quali hanno ordinato l’arresto del generale Osama Almasri Anjim e il suo rinvio a giudizio con l’accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro. Una figuraccia internazionale. Sì, si tratta dello stesso Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale che il governo italiano ha liberato e riaccompagnato a casa con un volo di Stato, dopo che polizia e magistratura lo avevano fermato a Torino lo scorso 9 gennaio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

