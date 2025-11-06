Alluvioni frane e grandinate | il Bresciano tra le province più colpite della Lombardia

La Lombardia continua a essere il cuore produttivo del Paese, ma anche una delle aree più esposte in assoluto agli effetti del cambiamento climatico. Negli ultimi anni, la regione ha registrato una crescita esponenziale di eventi meteorologici estremi, con danni ingenti al patrimonio pubblico e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

