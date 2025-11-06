Alessandro Venturelli le ricerche della madre a Torino tra i clochard e le nuove segnalazioni a Chi l’ha visto

Una speranza che resiste da cinque anni. Cinque anni di attesa, silenzi, piste interrotte. Alessandro Venturelli, 21 anni al momento della scomparsa, è uscito di casa a Sassuolo il 5 dicembre 2020. Da allora nessuna certezza, solo domande. Fino a oggi. Torino è diventata il nuovo centro della speranza: oltre 60 segnalazioni in poche ore. Persone che raccontano di aver visto un ragazzo molto somigliante ad Alessandro camminare sotto i portici del centro, dormire vicino ai Murazzi o chiedere un pasto a Porta Palazzo. Avvistamenti e segnalazioni che si sono moltiplicate durante la diretta di Chi l’ha visto del 5 novembre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

