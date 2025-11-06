Alessandro Venturelli le ricerche della madre a Torino tra i clochard e le nuove segnalazioni a Chi l’ha visto
Una speranza che resiste da cinque anni. Cinque anni di attesa, silenzi, piste interrotte. Alessandro Venturelli, 21 anni al momento della scomparsa, è uscito di casa a Sassuolo il 5 dicembre 2020. Da allora nessuna certezza, solo domande. Fino a oggi. Torino è diventata il nuovo centro della speranza: oltre 60 segnalazioni in poche ore. Persone che raccontano di aver visto un ragazzo molto somigliante ad Alessandro camminare sotto i portici del centro, dormire vicino ai Murazzi o chiedere un pasto a Porta Palazzo. Avvistamenti e segnalazioni che si sono moltiplicate durante la diretta di Chi l’ha visto del 5 novembre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
"Alessandro Venturelli" - Results on X
Alessandro Venturelli visto a #Torino? "Io e papà non siamo arrabbiati, vogliamo solo sapere che stai bene e offrirti il nostro aiuto". La mamma in diretta dopo le segnalazioni dal capoluogo piemontese. "Sento che è da qualche parte, aiutatemi a ritrovarlo".
Alessandro Venturelli, la madre Roberta Carassai a Torino alla ricerca del figlio scomparso nel 2020: «Numerose segnalazioni» - La mamma del ragazzo a 21 anni scomparso da Sassuolo cinque anni fa: «L'hanno visto chiedere cibo, diceva di chiamarsi Alessandro e di essere in giro da ormai cinque anni»
Alessandro Venturelli scomparso, nuove segnalazioni da Torino/ La mamma: "Forse quel senzatetto è mio figlio"
Alessandro Venturelli, la mamma a Torino dopo 60 segnalazioni: "Lo cerchiamo tra i senzatetto, non perdo la speranza" - Dopo cinque anni di ricerche incessanti per trovare suo figlio Alessandro Venturelli, scomparso il 5 dicembre 2020 da Sassuolo, ha deciso di intraprendere un nuovo via