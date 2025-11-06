Al via ROME - Museum Exhibition fiera internazionale sui musei luoghi e destinazioni culturali

Romatoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 al 14 novembre 2025 presso le Corsie Sistine del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, al via l'ottava edizione di RO.ME - Museum Exhibition, fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali.RO.ME - Museum ExhibitionRO.ME - Museum Exhibition, ideato e realizzato da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Rome Open Museum Exhibition - it presenta ROME OPEN MUSEUM EXHIBITION, l'esposizione internazionale di new media & public art di Roma. Riporta romatoday.it

Roma, Museum Exhibition torna dal 13 al 15 novembre al WeGil - Il programma della manifestazione dell’edizione 2024 è incentrato sul tema ‘Threads of Knowledge – Le trame della conoscenza. Come scrive tg24.sky.it

In 5.000 a RO.ME Museum Exhibition, le novità del sistema musei - Museum Exhibition, prima manifestazione sui musei e sul turismo culturale, ideata e organizzata da Fiera Roma ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Via Rome Museum Exhibition