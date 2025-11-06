Al via ROME - Museum Exhibition fiera internazionale sui musei luoghi e destinazioni culturali
Dal 12 al 14 novembre 2025 presso le Corsie Sistine del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, al via l'ottava edizione di RO.ME - Museum Exhibition, fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali.RO.ME - Museum ExhibitionRO.ME - Museum Exhibition, ideato e realizzato da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
