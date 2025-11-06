Al via nuova edizione ' 10 Tesi per la sostenbilità'
La partenza della nuova edizione di ’10 Tesi per la sostenibilità’, la conferma dell’Italia come leader nell’economia circolare, il prossimo avvio della Cop30 a Belem in Brasile. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
All'età di 86 anni sogna di aprire un suo caseificio, e per questo si è iscritta alla nuova edizione del corso di formazione per diventare casari, organizzato dalla Scuola lattiero-casearia del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la s - facebook.com Vai su Facebook
Al via nuova edizione '10 Tesi per la sostenbilità' - La partenza della nuova edizione di '10 Tesi per la sostenibilità', la conferma dell'Italia come leader nell'economia circolare, il prossimo ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Concorso doppie ance giovani 2025: al via la nuova edizione ad Alessandria - L’evento, organizzato dal LowBb bassoon cluster in collaborazione con il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si svolgerà ... Da ilpiccolo.net
Nautica, al via le iscrizioni per la nuova edizione del corso per tecnici progettisti - Con un fatturato record di 8,6 miliardi di euro raggiunto nel 2024, in crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente, l’industria nautica da diporto italiana si conferma un comparto trainante per l’e ... Secondo forli24ore.it