Al via “Mi fa un Baffo il Gatto Nero”, il Festival che riscrive il concetto di inclusione. Al Teatro della Croce Rossa la V edizione. Insieme a Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Fnovi e Polizia,14 e 15 novembre 2025 Teatro della Croce Rossa Italiana, Roma. “Mi fa un Baffo il Gatto Nero” una battaglia silenziosa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Al via “Mi fa un Baffo il Gatto Nero” il Festival che riscrive il concetto di inclusione

