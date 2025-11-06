Aggressione al 15enne di Moncalieri parla la 16enne della gang | La sua versione dei fatti è vera ma in parte

«So di avere colpe, ero presente e non ho agito. Mi assumo le mie responsabilità». Queste le parole della ragazza di 16 anni indagata, insieme a un 14enne e un 15enne, per presunte violenze nei confronti di Giacomo (nome di fantasia), 15enne che ha denunciato alla famiglia di esser stato sequestrato e torturato durante la notte di Halloween. Sul caso, i cui contorni sono ancora da chiarire, i carabinieri hanno individuato il trio di quella sera: due ragazzi e lei. La giovane, interrogata, avrebbe dichiarato agli inquirenti: «Sono arrivata in un secondo momento e non ho assistito a tutto. In mia presenza Giacomo non è mai stato minacciato, così come non gli è mai stato sequestrato il telefono». 🔗 Leggi su Open.online