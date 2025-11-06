aggredisce la moglie poi minaccia padre e fratello con un coltello calci e pugni anche ai carabinieri

Firenze, 6 novembre 2025 - Ubriaco, ha aggredito la moglie, poi ha minacciato di morte con un coltello il padre e il fratello intervenuti per proteggerla, e all'arrivo dei carabinieri si è scagliato contro di loro colpendoli furiosamente con calci e pugni. Un 26enne, di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato per maltrattamenti contro familiari, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. È successo la notte t ra il 4 e il 5 novembre a Altopascio (Lucca). Paura a Firenze, padre e figlio aggrediti e rapinati al distributore di benzina Quella notte due militari sono intervenuti, intorno alle 1:20, dopo che la donna aveva segnalato di essere stata aggredita dal marito, che l'aveva percossa e minacciava i familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

