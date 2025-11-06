Affari in valigia gli oggetti smarriti ipnotizzano l' Italia

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Affari in valigia ) Ogni anno negli aeroporti di tutto il mondo vengono smarriti mediamente 26 milioni di bagagli, quindi possiamo immaginare l'infinità di oggetti rinvenuti. Solo a Fiumicino sono circa 45mila, tra Linate e Malpensa 6mila. Nei vari depositi vengono ritrovati, oltre a valigie piene, strumenti musicali, vestiti, cellulari, occhiali, di tutto di più. E c'è chi, lo statunitense Travel Channel, ha avuto l'idea di farne un format tv, Baggage Battles, in Italia diventato Affari in valigia.

