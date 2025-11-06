AEW | Mercedes Mone punta ad un titolo malesiano
Mercedes Mone prosegue la sua missione globale di conquistare titoli internazionali. Come riportato da Fightful, la campionessa AEW TBS affronterà Nor “Phoenix” Diana per l’ APAC Women’s Championship durante l’evento House of Glory Superclash, in programma sabato 15 novembre alla Suffolk Credit Union Arena di Brentwood, New York. Si tratta della prima volta che la Diana metterà in palio il suo titolo malese negli Stati Uniti, in quella che sarà anche la sua prima apparizione per la House of Glory. La caccia al tredicesimo titolo. Questo match si inserisce nella strategia della Mone di accumulare cinture provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
