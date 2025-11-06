Durante una recente intervista per NJPW World, Kenny Omega ha rivelato il suo pensiero su chi rappresenta oggi il volto principale della All Elite Wrestling. Pur essendo stato lui stesso “The Cleaner” e campione supremo, Omega ha voluto riconoscere pubblicamente lo status speciale di Hangman Page. Le parole di Kenny Omega. Omega ha sottolineato che, dopo la sua personale parabola da leader del gruppo, ora il ruolo di punto di riferimento è in mano proprio a Page. Un riconoscimento che secondo molti segna il definitivo passaggio di testimone tra la vecchia guardia e la nuova era. “Hangman Page è l’ace della compagnia al momento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kenny Omega incorona Adam Page come “Ace” della federazione