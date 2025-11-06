Dopo un’intera giornata e una notte di negoziati è stato raggiunto tra i Paesi Ue l’accordo sul target relativo al clima al 2040 che conferma una riduzione del 90% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Per venire incontro ai paesi contrari ad obiettivi eccessivamente rigorosi, Bruxelles aveva previsto che un 3% del calo potesse essere ottenuto attraverso progetti ambientali in paesi terzi (i cosiddetti crediti internazionali). Poi questa percentuale è stata alzata al 5%, facendo scendere così all’85% l’obiettivo a livello nazionale. Ogni cinque anni, inoltre, la Commissione europea potrà effettuare una revisione e, in quell’occasione, valutare la possibilità di consentire agli Stati membri di utilizzare un ulteriore 5% di crediti di carbonio esteri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Accordo al ribasso sul clima a Bruxelles