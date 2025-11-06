Abbiamo perso un figlio | la rivelazione della moglie di Dybala

Mancano sempre meno settimane all'arrivo della primogenita della coppia Oriana Sabatini-Paulo Dybala con l'influencer argentina giunta al quinto mese di gravidanza e che darà alla luce una bimba nel 2026. Accanto al lieto evento, però, la moglie dell'attaccante della Roma ha raccontato alla trasmissione "Olga" di aver perso un figlio nell'anno in corso. La confessione di Oriana. " Sono stata incinta due volte. La prima purtroppo non è arrivata a termine. Ora sta andando bene anche se ci sono giorni nei quali sto davvero male", ha raccontato intervistata all'interno della trasmissione. I due sono sposati dal 2024 e sin da subito avrebbero provato ad avere un figlio ma, purtroppo, a inizio anno le cose non sono andate bene con le difficoltà di cui ha parlato apertamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

