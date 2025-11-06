A Napoli Occhi sulla città la mostra che disvela vera Partenope

Milano, 6 nov. (askanews) – La mostra di opere fotografiche “Occhi sulla città – Napoli a sorpresa”, curata da Cynthia Penna, si inaugura nel fine settimana e rimarrà aperta sino a fine anno. Oggi una conferenza stampa presenterà l’esposizione dalle ore 11. Il progetto è promosso da ART1307. La mostra – mentre si festeggiano i 2500 anni dalla nascita del capoluogo partenopeo – è un viaggio iconico controcorrente, un Gran Tour del XX secolo. L’obiettivo di 11 fotografi internazionali dà immagine alla storia contemporanea della città, al suo incontenibile potere attrattivo, così come alla sua vorace visceralità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it