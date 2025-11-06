A Napoli Occhi sulla città la mostra che disvela vera Partenope

Ildenaro.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 nov. (askanews) – La mostra di opere fotografiche “Occhi sulla città – Napoli a sorpresa”, curata da Cynthia Penna, si inaugura nel fine settimana e rimarrà aperta sino a fine anno. Oggi una conferenza stampa presenterà l’esposizione dalle ore 11. Il progetto è promosso da ART1307. La mostra – mentre si festeggiano i 2500 anni dalla nascita del capoluogo partenopeo – è un viaggio iconico controcorrente, un Gran Tour del XX secolo. L’obiettivo di 11 fotografi internazionali dà immagine alla storia contemporanea della città, al suo incontenibile potere attrattivo, così come alla sua vorace visceralità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

napoli occhi citt224 mostraA Napoli “Occhi sulla città”, la mostra che disvela vera Partenope - (askanews) – La mostra di opere fotografiche “Occhi sulla città – Napoli a sorpresa”, curata da Cynthia Penna, si inaugura nel fine settimana e rimarrà aperta sino a fine anno. Lo riporta msn.com

OCCHI SULLA CITTA’ – Napoli a sorpresa - OCCHI SULLA CITTA’ – Napoli a sorpresa Una mostra di undici artisti internazionali rivela una Napoli in evoluzione, tra storia e modernità, superando stereotipi. Secondo exibart.com

“Totò e la sua Napoli” in mostra al Palazzo Reale - “Totò e la sua Napoli” in mostra al Palazzo Reale dal 31 ottobre al 25 gennaio 2026 con tutte le sfaccettature del "Principe" della risata. Segnala quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Occhi Citt224 Mostra