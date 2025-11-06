A Maccarese e Fregene le riprese di Hanno ucciso l’uomo ragno e Il Commissario Ricciardi

Fiumicino, 6 novembre 2025 – La città di Fiumicino sarà nuovamente protagonista nelle serie tv “ Hanno ucciso l’uomo ragno ” e “ Il Commissario Ricciardi 3 ” che andranno in onda nei prossimi giorni sulle reti nazionali. Grazie alla fattiva collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino le società di produzione hanno ambientato alcune delle scene delle fiction presso alcune arterie principali di Maccarese, sulle spiagge del litorale e al Villaggio dei Pescatori di Fregene. Infatti la terza stagione della serie tv Rai nata dai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni, con protagonista Lino Guanciale, e la regia affidata a Gianpaolo Tescari, avrà le tipiche abitazioni del Villaggio dei Pescatori di Fregene e il suo mare come sfondo di uno dei casi affidati al commissario Luigi Alfredo Ricciardi, capace di risolverli grazie a un dono tanto misterioso quanto doloroso: la possibilità di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e di ascoltarne l’ultimo pensiero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it