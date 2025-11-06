A Maccarese e Fregene le riprese di Hanno ucciso l’uomo ragno e Il Commissario Ricciardi
Fiumicino, 6 novembre 2025 – La città di Fiumicino sarà nuovamente protagonista nelle serie tv “ Hanno ucciso l’uomo ragno ” e “ Il Commissario Ricciardi 3 ” che andranno in onda nei prossimi giorni sulle reti nazionali. Grazie alla fattiva collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino le società di produzione hanno ambientato alcune delle scene delle fiction presso alcune arterie principali di Maccarese, sulle spiagge del litorale e al Villaggio dei Pescatori di Fregene. Infatti la terza stagione della serie tv Rai nata dai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni, con protagonista Lino Guanciale, e la regia affidata a Gianpaolo Tescari, avrà le tipiche abitazioni del Villaggio dei Pescatori di Fregene e il suo mare come sfondo di uno dei casi affidati al commissario Luigi Alfredo Ricciardi, capace di risolverli grazie a un dono tanto misterioso quanto doloroso: la possibilità di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e di ascoltarne l’ultimo pensiero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ieri, alla presenza del sindaco Mario Baccini e del nostro amministratore delegato, Claudio Destro, si è svolta la presentazione del progetto per la pista ciclabile della tratta Maccarese - Fregene, mirata a un'ulteriore valorizzazione del territorio e della sua fruizi - facebook.com Vai su Facebook
Nuova ciclabile tra Fregene e Maccarese: presentato il progetto - L’avvio dei lavori è previsto per la metà del 2026 Maccarese, 31 ottobre 2025 – Presso il Castello San Giorgio di Maccarese è stato presentato ieri ... Riporta ilfaroonline.it
Ciclabile di 2,2 km collegherà Stazione Maccarese a Fregene - 200 metri, collegherà la stazione ferroviaria di Maccarese al lungomare di Fregene. Secondo ansa.it