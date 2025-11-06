A Maccarese e Fregene le riprese di Hanno ucciso l’uomo ragno e Il Commissario Ricciardi

Cdn.ilfaroonline.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 6 novembre 2025 – La città di Fiumicino sarà nuovamente protagonista nelle serie tv “ Hanno ucciso l’uomo ragno ” e “ Il Commissario Ricciardi 3 ” che andranno in onda nei prossimi giorni sulle reti nazionali. Grazie alla fattiva collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino le società di produzione hanno ambientato alcune delle scene delle fiction presso alcune arterie principali di Maccarese, sulle spiagge del litorale e al Villaggio dei Pescatori di Fregene. Infatti la terza stagione della serie tv Rai nata dai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni, con protagonista Lino Guanciale, e la regia affidata a Gianpaolo Tescari, avrà le tipiche abitazioni del Villaggio dei Pescatori di Fregene e il suo mare come sfondo di uno dei casi affidati al commissario Luigi Alfredo Ricciardi, capace di risolverli grazie a un dono tanto misterioso quanto doloroso: la possibilità di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e di ascoltarne l’ultimo pensiero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

maccarese fregene riprese hannoNuova ciclabile tra Fregene e Maccarese: presentato il progetto - L’avvio dei lavori è previsto per la metà del 2026 Maccarese, 31 ottobre 2025 – Presso il Castello San Giorgio di Maccarese è stato presentato ieri ... Riporta ilfaroonline.it

maccarese fregene riprese hannoCiclabile di 2,2 km collegherà Stazione Maccarese a Fregene - 200 metri, collegherà la stazione ferroviaria di Maccarese al lungomare di Fregene. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maccarese Fregene Riprese Hanno