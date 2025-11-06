A Gorizia la mostra Io qui sottoscritto Testamenti di grandi italiani Dal  7 al 30 novembre 2025

Il  Consiglio Notarile di Gorizia  annuncia l’inaugurazione della mostra  “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi Italiani & Sloveni”, che si terrà  venerdì 7 novembre 2025 alle ore 17.00  presso il  Palazzo della Regione – Auditorium della Cultura Friulana, in  via Roma 5 a Gorizia. Storia, letteratura, politica, teatro, imprenditoria, religione raccontati attraverso le ultime volontà di personaggi come  Cavour, Garibaldi, De Nicola, Manzoni, Pirandello, Verdi, Caruso, Papa Giovanni XXIII. Sono alcuni dei nomi dei grandi personaggi che hanno fatto la storia d’Italia, le cui ultime volontà sono state riscoperte dal Notariato e messe a disposizione del grande pubblico: una raccolta di documenti che narra l’Italia da un punto di vista inedito, quello dei testamenti di politici, imprenditori, artisti che hanno reso grande il nostro Paese. 🔗 Leggi su Udine20.it

