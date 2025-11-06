A Campoformido un’aula immersiva per la didattica del futuro

Colori, suoni e immagini che avvolgono la classe. Bambini che imparano muovendosi, osservando e partecipando attivamente. È questo il nuovo volto della didattica alla scuola primaria di Campoformido, dove è stata inaugurata in questi giorni la nuova aula immersiva, uno spazio che trasforma l’apprendimento in un’esperienza viva, emozionante e partecipata. Fin dai primi minuti, gli studenti hanno mostrato entusiasmo e curiosità davanti alle lezioni multisensoriali, capaci di unire educazione e tecnologia in un ambiente inclusivo, interattivo e coinvolgente. Un modo completamente nuovo di fare scuola, dove ogni argomento diventa un viaggio dentro la conoscenza. 🔗 Leggi su Udine20.it

