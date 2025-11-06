A Campoformido un’aula immersiva per la didattica del futuro
Colori, suoni e immagini che avvolgono la classe. Bambini che imparano muovendosi, osservando e partecipando attivamente. È questo il nuovo volto della didattica alla scuola primaria di Campoformido, dove è stata inaugurata in questi giorni la nuova aula immersiva, uno spazio che trasforma l’apprendimento in un’esperienza viva, emozionante e partecipata. Fin dai primi minuti, gli studenti hanno mostrato entusiasmo e curiosità davanti alle lezioni multisensoriali, capaci di unire educazione e tecnologia in un ambiente inclusivo, interattivo e coinvolgente. Un modo completamente nuovo di fare scuola, dove ogni argomento diventa un viaggio dentro la conoscenza. 🔗 Leggi su Udine20.it
Leggi anche questi approfondimenti
Scuola del futuro a Campoformido: inaugurata l’aula immersiva per imparare divertendosi --> https://www.nordest24.it/campoformido-aula-immersiva-didattica-futuro - facebook.com Vai su Facebook
Campoformido inaugura la nuova aula immersiva: lezioni multisensoriali tra suoni, immagini e tecnologia inclusiva. #Friuli #Udine #Cultura - X Vai su X
A Campoformido un’aula “immersiva” per la didattica del futuro - A Campoformido un'aula "immersiva" per la didattica del futuro: «sviluppa la curiosità e l’interesse dei bimbi» ... Da udine20.it
Scuola del futuro a Campoformido: inaugurata l’aula immersiva per imparare divertendosi - Campoformido inaugura la nuova aula immersiva: lezioni multisensoriali tra suoni, immagini e tecnologia inclusiva. Lo riporta nordest24.it
Didattica e nuove frontiere. Arriva l’aula immersiva. E la classe diventa 4.0 - "Siamo riusciti ad intercettare più bandi per oltre centinaia di migliaia di euro, fra Pon e Pnrr. Da lanazione.it