Firenze, 6 novembre 2021 – Quasi un secolo e mezzo fa dall’unione delle scuole delle Marine pre-unitarie di Genova e di Napoli, per volontà dell’allora Ministro della Marina, Ammiraglio Benedetto Brin, si diede vita all’Accademia Navale di Livorno, una delle esperienze formative più importanti della storia d’Italia. Era il 6 novembre 1881. Quel giorno storico venne ufficialmente inaugurata presso il lazzaretto di San Jacopo, struttura che fin dal XVII secolo era stata utilizzata per la quarantena delle merci e degli equipaggi provenienti da Oriente. Raccogliendo l’auspicio di Camillo Benso, conte di Cavour, l’Ammiraglio Brin mise in campo tutto l’impegno possibile per realizzare un'unica scuola in cui addestrare e formare i futuri ufficiali della Regia Marina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 6 novembre 1881, l’Accademia Navale di Livorno oggi compie 144 anni