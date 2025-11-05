Zootropolis 2 | Al via le prevendite del nuovo film Disney
Disney ha fatto partire la campagna di prevendita in vista dell’uscita al cinema di Zootropolis 2, il nuovo film Disney Animation. Con un’uscita fissata per il 26 novembre prossimo, la Disney ha aperto il servizio di prevendita: i biglietti di Zootropolis 2 saranno acquistabili collegandovi al sito https:www.zootropolis.it, in continuo aggiornamento. Qual è la trama di Zootropolis 2?. Dopo aver risolto il caso più importante della storia di Zootropolis, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde scoprono che la loro collaborazione non è così solida come pensavano quando il capo Bogo ordina loro di unirsi al programma di consulenza “colleghi in crisi”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche questi approfondimenti
Questo è il segnale per correre a prendere i vostri biglietti per #Zootropolis2 Il nuovo film Disney vi aspetta dal 26 Novembre al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
LA TRAMA DI ZOOTROPOLIS 2 - Zootropolis 2, film diretto da Byron Howard e Rich Moore, vede di nuovo protagonisti la poliziotta Judy Hopps e il suo amico Nick Wilde, che nel film precedente era riuscito a superare l'esame per ... Riporta comingsoon.it
"Zootropolis 2", svelati nuovi personaggi nel nuovo teaser trailer - Si scaldano i motori per "Zootropolis 2", l'attesissimo sequel di "Zootropolis", vincitore del premio Oscar nel 2016. Scrive tgcom24.mediaset.it
Zootropolis 2: le immagini inedite svelano anche uno dei nuovi arrivi tra i personaggi - Ad Annecy sono state svelate alcune anticipazioni di Zootropolis 2, svelando anche l'arrivo di un nuovo personaggio nella storia. Da movieplayer.it