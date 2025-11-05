Disney ha fatto partire la campagna di prevendita in vista dell’uscita al cinema di Zootropolis 2, il nuovo film Disney Animation. Con un’uscita fissata per il 26 novembre prossimo, la Disney ha aperto il servizio di prevendita: i biglietti di Zootropolis 2 saranno acquistabili collegandovi al sito https:www.zootropolis.it, in continuo aggiornamento. Qual è la trama di Zootropolis 2?. Dopo aver risolto il caso più importante della storia di Zootropolis, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde scoprono che la loro collaborazione non è così solida come pensavano quando il capo Bogo ordina loro di unirsi al programma di consulenza “colleghi in crisi”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Zootropolis 2 | Al via le prevendite del nuovo film Disney