Zola a Prime | Sorrido quando sento parlare di prove di maturità per l’Inter Il Kairat va rispettato ma servirà la miglior versione
Inter News 24 Zola, il commento dell’ex fantasista prima di Inter Kairat: «Lautaro è straordinario, deve solo ricordarsi quanto è determinante». Intervenuto ai microfoni di Prime Video poco prima del calcio d’inizio di Inter Kairat Almaty, Gianfranco Zola ha commentato la sfida di Champions League del Meazza, valida per la quarta giornata del girone. L’ex fantasista del Chelsea e oggi opinionista ha voluto sottolineare la forza e la consapevolezza dei nerazzurri, reduci da due finali europee nelle ultime tre stagioni. « Sorrido quando sento parlare di prove di maturità per l’Inter. Parliamo di una squadra che ha fatto due finali di Champions in tre anni, non ha più nulla da dimostrare sotto quel punto di vista. 🔗 Leggi su Internews24.com
