Zohran Mamdani tutte le donne dietro il nuovo sindaco di New York

“Non c’è nessun altro che vorrei al mio fianco in questo momento o in nessun altro momento”, ha detto Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, il primo musulmano nella storia, nel suo discorso subito dopo la vittoria. Zohran si riferiva alla neo-moglie, la 28enne Rama Duwaji, illustratrice di origini siriane, sposata a febbraio 2025. Perché se è vero che “dietro ogni grande uomo c’è una grande donna”, nel suo caso le grandi donne sono almeno due: la giovane Rama, discreta e sempre un passo dietro suo marito, e Mira Nair, famosa regista indiana nonché mamma di Zohran. Una bella rivoluzione per l’America di Trump: un sindaco figlio di un ugandese islamico – il padre Mahmood è un professore di studi post-coloniali presso la Columbia University, ugandese di nascita ma originario del Gujarat – e di una indiana induista, lui di religione islamica (per la precisione islamica sciita duodecimana), sposato ad una siriana. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zohran Mamdani, tutte le donne dietro il nuovo sindaco di New York

Approfondisci con queste news

Ci verranno a dire - lo stanno già facendo - che «New York non è l'America». Che Trump durerà, che noi italiani non c'entriamo niente con questa storia e beh, non hanno tutti i torti. Ma permettetemi un ragionamento, ancora uno, su Zohran #Mamdani, il nuov - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno!? Quando la classe lavoratrice vince, ovunque diventiamo più forti. #ZohranMamdani - X Vai su X

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Segnala vanityfair.it

Zohran Mamdani vince le elezioni a sindaco di New York: la svolta progressista della città - Zohran Mamdani vince le elezioni a sindaco di New York, battendo Andrew Cuomo. rumors.it scrive

Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji sono la coppia più in vista degli Stati Uniti (con uno stile tutto nuovo) - Il più giovane sindaco newyorchese vuole rivoluzionare il potere, ma con la moglie sta cambiando anche la comunicazione politica ... Scrive vogue.it