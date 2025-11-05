Zohran Mamdani su Hinge | la sua storia ci dà speranza anche sulle dating app?

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che il nuovo sindaco di New York abbia incontrato la moglie Rama Duwaji su Hinge è una notizia che ha deliziato i più. Ma come come funziona quella app? E poi: è un vero simbolo dell’essenza millennial, in un’epoca dove tutto è meme e siamo pure un po’ sconsolati sull’amore?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

