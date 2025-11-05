Zohran Mamdani su Hinge | la sua storia ci dà speranza anche sulle dating app?

Che il nuovo sindaco di New York abbia incontrato la moglie Rama Duwaji su Hinge è una notizia che ha deliziato i più. Ma come come funziona quella app? E poi: è un vero simbolo dell’essenza millennial, in un’epoca dove tutto è meme e siamo pure un po’ sconsolati sull’amore?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Zohran Mamdani su Hinge: la sua storia ci dà speranza anche sulle dating app?

Contenuti che potrebbero interessarti

#TG2000 - #NewYork, #ZohranMamdani è il nuovo sindaco #5novembre #Mamdani #Trump #StatiUniti #AndrewCuomo #esteri #NEWS #TV2000 @AmbasciataUSA @tg2000it - X Vai su X

“Il sole sarà anche tramontato sulla nostra città stasera, ma come disse una volta Eugene Debs, ‘Vedo l’alba di un giorno migliore per l’umanità’”. Sono da poco passate le 22 negli Stati Uniti, quando Zohran Mamdani sale sul palco al Brooklyn Paramount. No - facebook.com Vai su Facebook

Zohran Mamdani su Hinge: la sua storia ci dà speranza anche sulle dating app? - Che il nuovo sindaco di New York abbia incontrato la moglie Rama Duwaji su Hinge è una notizia che ha deliziato i più. Si legge su vanityfair.it

La storia d'amore tra il millennial Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji (Gen Z): tutto è nato grazie a una dating app - A partire da oggi, 5 novembre 2025, tra i promotori indiretti dell' app di dating Hinge c'è anche il nuovo sindaco di New York: Zohran Mamdani, 33 anni. Come scrive cosmopolitan.com

Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji sono la coppia più in vista degli Stati Uniti (con uno stile tutto nuovo) - Il più giovane sindaco newyorchese vuole rivoluzionare il potere, ma con la moglie sta cambiando anche la comunicazione politica ... Segnala vogue.it