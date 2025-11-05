Zohran Mamdani socialista pro-Pal e star dei social | chi è il primo sindaco musulmano di New York

New York, 5 novembre 2025 – Zohran Mamdani è comparso sui radar praticamente dal nulla. Dopo 12 mesi di campagna elettorale condita da decine e decine di video sui social e la promessa di tornare a rendere New York " an affordable city " (una città economicamente accessibile) per la classe lavoratrice, il 34enne candidato sindaco per i Democratici arriva all' election day di martedì 4 novembre da frontrunner in tutti i sondaggi, davanti agli avversari Andrew Cuomo, ex governatore dem di New York (2011-2021) e attuale candidato indipendente, e Curtis Sliwa, in corsa per i Repubblicani. Lui, classe '91, nato in Uganda e vissuto negli Usa dai 7 anni, naturalizzato cittadino americano nel 2018, affiliato al movimento politico Democratic Socialists of America, con 1,6 milioni di follower su TikTok e 4,7 milioni su Instagram, è diventato il primo sindaco musulmano e dichiaratamente socialista della Grande Mela.

