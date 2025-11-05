Zohran Mamdani sindaco di New York | ecco perché non sarà mai presidente degli Stati Uniti

La gioia di New York e dei democratici negli Usa per l’elezione di Zohran Mamdani, 34 anni, socialista e musulmano, non potrà essere il punto di partenza di un’ascesa verso Washington. La Casa Bianca è inaccessibile per chi non è nato negli Usa o non sia figlio di cittadini statunitensi. Mamdani è nato in Uganda ed è figlio della regista Mira Nair, indiana, e Mahmood Mamdani, professore alla Columbia, ugandese di origine indiana. L’articolo 2 della Costituzione statunitense recita: “Nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all’epoca in cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all’ufficio di Presidente; né è eleggibile a tale ufficio chi non abbia compiuto l’età di 35 anni e non sia residente da 14 anni negli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zohran Mamdani sindaco di New York: ecco perché non sarà mai presidente degli Stati Uniti

