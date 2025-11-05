Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York | promette bus gratis affitti calmierati e tasse ai ricchi

La proiezione è confermata. Con il 75% dei voti scrutinati, Zohran Mamdani ha uno scarto di nove punti. E quindi New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo Decision Desk Hq Projects. Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce “ socialista “, con madre indiana e padre dell’ Uganda, dove é nato. Batte l’ex governatore dem di Ny Andrew Cuomo, che era appoggiato anche da Donald Trump e Elon Musk. E il candidato repubblicano Curtis Sliwa. Mamdani è il nuovo astro nascente del partito, sostenuto (anche se non formalmente) da Barack Obama ma non da tutto l’establishment dem. Ha vinto con un programma per rendere Ny più “accessibile”, con bus gratis, supermercati comunali, affitti calmierati e più tasse ai ricchi. 🔗 Leggi su Open.online