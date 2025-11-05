Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York ecco perché è una vittoria storica

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tutti. Dopo aver ribaltato i pronostici già nelle primarie estive, Mamdani ha rovesciato nuovamente gli equilibri martedì, sconfiggendo l’establishment. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

