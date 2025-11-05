Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York ecco perché è una vittoria storica

Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tutti. Dopo aver ribaltato i pronostici già nelle primarie estive, Mamdani ha rovesciato nuovamente gli equilibri martedì, sconfiggendo l’establishment. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché è una vittoria storica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#TG2000 - #NewYork, #ZohranMamdani è il nuovo sindaco #5novembre #Mamdani #Trump #StatiUniti #AndrewCuomo #esteri #NEWS #TV2000 @AmbasciataUSA @tg2000it - X Vai su X

“Il sole sarà anche tramontato sulla nostra città stasera, ma come disse una volta Eugene Debs, ‘Vedo l’alba di un giorno migliore per l’umanità’”. Sono da poco passate le 22 negli Stati Uniti, quando Zohran Mamdani sale sul palco al Brooklyn Paramount. No - facebook.com Vai su Facebook

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché è una vittoria storica - Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tu ... Lo riporta vanityfair.it

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, e perché piace così tanto alla Gen Z - La forza della campagna elettorale di Mamdani, 31 anni, è stata la capacità di coinvolgere nuove fasce di elettori, invitandoli a registrarsi (soprattutto i più giovani, le comunità marginalizzate e i ... Si legge su vogue.it

Nuovo sindaco New York Zohran Mamdani festeggia la vittoria ballando Empire State of Mind - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo sindaco New York Zohran Mamdani festeggia la vittoria ballando Empire State of Mind ... Riporta tg24.sky.it