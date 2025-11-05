Zohran Mamdani il programma dagli autobus gratis agli affitti | cosa potrà fare davvero

Zohran Mamdani, il 34enne democratico-socialista diventato il primo sindaco musulmano di New York, ha vinto con un programma incentrato sull’«accessibilità»: cioè rendere la città più vivibile e meno costosa per i suoi 8,5 milioni di abitanti. Mamdani ha conquistato la città con un programma basato su slogan semplici ma ambiziosi: congelare gli affitti, rendere gratuiti i trasporti pubblici e tassare i più ricchi. Con un budget annuale di 120 miliardi di dollari e una forza lavoro di oltre 300 mila persone, la gestione della Grande Mela offre strumenti significativi, ma anche vincoli politici e burocratici complessi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zohran Mamdani, il programma dagli autobus gratis agli affitti: cosa potrà fare davvero

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#TG2000 - #NewYork, #ZohranMamdani è il nuovo sindaco #5novembre #Mamdani #Trump #StatiUniti #AndrewCuomo #esteri #NEWS #TV2000 @AmbasciataUSA @tg2000it - X Vai su X

“Il sole sarà anche tramontato sulla nostra città stasera, ma come disse una volta Eugene Debs, ‘Vedo l’alba di un giorno migliore per l’umanità’”. Sono da poco passate le 22 negli Stati Uniti, quando Zohran Mamdani sale sul palco al Brooklyn Paramount. No - facebook.com Vai su Facebook

Zohran Mamdani, il programma dagli autobus gratis agli affitti: cosa potrà fare davvero - socialista diventato sindaco di New York, ha vinto con un programma incentrato sull’«accessibilità». Si legge su lettera43.it

Il programma di Mamdani: cosa potrà fare davvero? Autobus gratis, case e supermercati a prezzi calmierati: i suoi poteri (e i suoi limiti) - Il primo sindaco musulmano e socialista ha vinto con un programma contro il carovita finanziato per lo più con le tasse degli ultra ricchi. msn.com scrive

Mamdani è il nuovo sindaco di New York. I punti salienti del suo programma - La vittoria di Mamdani a New York e l'elezione di due governatrici democratiche segnano un duro colpo per Trump, mentre il partito democratico celebra un successo storico in vista delle elezioni di me ... Segnala milanofinanza.it