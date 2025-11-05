Zohran Mamdani | il nuovo sindaco di New York è figlio della regista Mira Nair

Il neo eletto sindaco di New York è figlio d'arte in quanto la madre è la regista indiana vincitrice del Leone d'Oro nel 1991 con Monsoon Wedding e candidata all'Oscar nel 1989 con Salaam Bombay Nato a Kampala, in Uganda, nel 1991 e trasferitosi negli Stati Uniti all'età di sette anni, Zohran Mamdani è appena stato eletto sindaco di New York con una campagna che promette di affrontare costi della vita e abitazioni insostenibili per molti cittadini. Tuttavia, dietro questo giovane uomo politico - primo sindaco musulmano della città -, c'è una storia familiare che lo colloca fin da piccolo a un ambiente intellettuale e artistico: sua madre è Mira Nair, regista indiana di fama internazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zohran Mamdani: il nuovo sindaco di New York è figlio della regista Mira Nair

