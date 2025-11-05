Zohran Mamdani | il nuovo sindaco di New York è figlio della regista Mira Nair

Movieplayer.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il neo eletto sindaco di New York è figlio d'arte in quanto la madre è la regista indiana vincitrice del Leone d'Oro nel 1991 con Monsoon Wedding e candidata all'Oscar nel 1989 con Salaam Bombay Nato a Kampala, in Uganda, nel 1991 e trasferitosi negli Stati Uniti all'età di sette anni, Zohran Mamdani è appena stato eletto sindaco di New York con una campagna che promette di affrontare costi della vita e abitazioni insostenibili per molti cittadini. Tuttavia, dietro questo giovane uomo politico - primo sindaco musulmano della città -, c'è una storia familiare che lo colloca fin da piccolo a un ambiente intellettuale e artistico: sua madre è Mira Nair, regista indiana di fama internazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

zohran mamdani il nuovo sindaco di new york 232 figlio della regista mira nair

© Movieplayer.it - Zohran Mamdani: il nuovo sindaco di New York è figlio della regista Mira Nair

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

zohran mamdani nuovo sindacoChi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, e perché piace così tanto alla Gen Z - La forza della campagna elettorale di Mamdani, 31 anni, è stata la capacità di coinvolgere nuove fasce di elettori, invitandoli a registrarsi (soprattutto i più giovani, le comunità marginalizzate e i ... Segnala vogue.it

zohran mamdani nuovo sindacoMamdani nuovo sindaco di New York (il primo musulmano). Trump: «Abbiamo perso perché non ero sulla scheda» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... ilmessaggero.it scrive

zohran mamdani nuovo sindacoZohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Sono giovane, sono musulmano, sono un socialista democratico. E, cosa più grave di tutte, mi rifiuto di scusarmi per tutto ... - 34 anni, è diventato il primo sindaco musulmano della città: «New York resterà una città di immigrati, una città costruita dagli immigrati, alimentata dagli immigrati, e da stasera, guidata da un immi ... Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Zohran Mamdani Nuovo Sindaco