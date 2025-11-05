Zohran Mamdani il nuovo sindaco di New York che tifa l'Arsenal e vuole liberare il calcio dai ricchi

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, è un tifoso dell’Arsenal ed è nemico dichiarato del calcio elitario: vuole riportare lo sport più amato del mondo alle sue radici popolari, a partire dai biglietti del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

