Zohran Mamdani il nuovo sindaco di New York che tifa l'Arsenal e vuole liberare il calcio dai ricchi

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, è un tifoso dell’Arsenal ed è nemico dichiarato del calcio elitario: vuole riportare lo sport più amato del mondo alle sue radici popolari, a partire dai biglietti del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 #Zohran sfida #Trump #Mamdani #NewYork 2 #Putin atomico 3 Arrestato #Almasri 4 Italia sotto attacco informatico 5 #Milano saluta #SanSiro In diretta su #Tv2000 #5novembre Direttore Vincenz - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #NewYork, #ZohranMamdani è il nuovo sindaco #5novembre #Mamdani #Trump #StatiUniti #AndrewCuomo #esteri #NEWS #TV2000 @AmbasciataUSA @tg2000it - X Vai su X

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché è una vittoria storica - Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tu ... Lo riporta vanityfair.it

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, e perché piace così tanto alla Gen Z - La forza della campagna elettorale di Mamdani, 31 anni, è stata la capacità di coinvolgere nuove fasce di elettori, invitandoli a registrarsi (soprattutto i più giovani, le comunità marginalizzate e i ... Segnala vogue.it

Zohran Mamdani, il neo sindaco di New York che tassa i ricchi - Aliquote più alte per le aziende e per chi guadagna più di 1 milione di dollari. Lo riporta milanofinanza.it