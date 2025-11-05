Zohran Mamdani fa la storia a New York ma non sarà mai Presidente | una riga della Costituzione gli sbarra la strada verso la Casa Bianca

Nel panorama politico americano, Zohran Mamdani rappresenta una figura storica: socialista convinto, figlio di intellettuali, e primo sindaco musulmano di New York City. La sua vittoria elettorale ha riacceso nei circoli progressisti americani la ricerca del prossimo Barack Obama, questa volta con l’appeal della generazione dei social media. Eppure, dietro l’entusiasmo per questo traguardo si nasconde una realtà costituzionale inflessibile che rende impossibile qualsiasi sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. La storia di Mamdani condivide infatti un elemento comune con personalità come Elon Musk e Arnold Schwarzenegger: tutti e tre, pur avendo conquistato l’attenzione e il consenso americano, si trovano di fronte alla stessa barriera invisibile ma insormontabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Zohran Mamdani fa la storia a New York, ma non sarà mai Presidente: una riga della Costituzione gli sbarra la strada verso la Casa Bianca

