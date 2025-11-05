Zohran Mamdani eletto sindaco di New York | è il primo musulmano | Trump | Ci sarà un regime comunista la gente se ne andrà

Ha ottenuto il 50,39% dei voti contro il 41,59% dell'ex governatore dell'Empire State Andrew Cuomo. I Dem vincono anche in Virginia e New Jersey. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zohran Mamdani eletto sindaco di New York: è il primo musulmano | Trump: "Ci sarà un regime comunista, la gente se ne andrà"

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 #Zohran sfida #Trump #Mamdani #NewYork 2 #Putin atomico 3 Arrestato #Almasri 4 Italia sotto attacco informatico 5 #Milano saluta #SanSiro In diretta su #Tv2000 #5novembre Direttore Vincenz - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #NewYork, #ZohranMamdani è il nuovo sindaco #5novembre #Mamdani #Trump #StatiUniti #AndrewCuomo #esteri #NEWS #TV2000 @AmbasciataUSA @tg2000it - X Vai su X

New York, Zohran Mamdani eletto sindaco: le reazioni dei politici italiani - Sono diverse le reazioni arrivate anche dai politici italiani alla vittoria del democratico Zohran Mamdani, che nella notte è stato eletto sindaco di New York ed entrerà in carica il prossimo primo ... Riporta tg24.sky.it

Zohran Mamdani eletto sindaco di New York, il primo discorso: "Trump, alza il volume" - ma che si autodefinisce 'socialista' ed è figlio di immigrati di origine indiana dell'alta borghesia - Secondo tg.la7.it

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché è una vittoria storica - Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tu ... Secondo vanityfair.it