Zohran Mamdani eletto a New York | vittoria netta è il primo sindaco musulmano La sfida a Trump | So che ci guardi | alza il volume

“Negli ultimi 12 mesi, avete osato puntare a qualcosa di grande. Ora, contro ogni previsione, l’abbiamo realizzato. Il potere vi appartiene. Il futuro è nelle nostre mani”. Così ieri sera, a Brooklyn, Zohran Mamdani si è rivolto alla folla dei suoi sostenitori. A 34 anni, con oltre il 50 per cento dei voti, Mamdani è stato eletto 111esimo sindaco di New York. Il primo sindaco socialista. Il primo sindaco musulmano. Il sindaco più giovane da oltre un secolo. “Se qualcuno può dimostrare a una Nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, è la città che gli ha dato i natali”, ha aggiunto il 34enne Mamdani, parlando di “nuova era”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zohran Mamdani eletto a New York: vittoria netta, è il primo sindaco musulmano. La sfida a Trump: “So che ci guardi: alza il volume”

News recenti che potrebbero piacerti

La curva. Zohran Mamdani sarà il nuovo sindaco di New York. Socialista e Democratico, è il primo musulmano e il più giovane, 34 anni, da oltre un secolo. Batte l’ex governatore dem di Ny Andrew Cuomo, che era appoggiato anche da Trump e Musk. E il can - facebook.com Vai su Facebook

Si sta votando a New York, è favorito Zohran Mamdani, democratico. C'è un effetto Gaza su questo voto? Davide Lerner a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: - X Vai su X

La sorprendente ascesa del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani - Zohran Mamdani, un deputato statale di 34 anni, ha sconfitto l'ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa nelle elezioni di martedì. Secondo ilsecoloxix.it

Elezioni New York, i risultati definitivi: vince Mamdani con il 50% su Cuomo e Sliwa, affluenza record - Zohran Mamdani è stato eletto nuovo sindaco di New York: il 34enne ha vinto le elezioni con il 50% dei voti, contro l'ex governatore Andrew Cuomo e il ... Lo riporta fanpage.it

New York, l'incubo di Trump si è avverato: Mamdani eletto sindaco. Esplode la rabbia del tycoon sui social - Ormai non ci sono più dubbi, è arrivato l'annuncio ufficiale: Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, esattamente quello ... Da affaritaliani.it