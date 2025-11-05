Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York | Mostriamo come si può sconfiggere Trump

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York ha un nuovo sindaco: il primo musulmano, il èiù giovane di sempre. I cittadini hanno eletto Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce "socialista", con madre indiana e padre dell'Uganda, dove é nato. Secondo tutte le proiezioni sbaraglia l'ex governatore dem di Ny Andrew. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

zohran mamdani 232 primoNew York, il nuovo sindaco &#232; Zohran Mamdani (il primo musulmano): «Così si può sconfiggere Trump» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Lo riporta ilmessaggero.it

zohran mamdani 232 primoIl socialista democratico Zaharan Mamdani &#232; il nuovo sindaco di New York. Primo musulmano a sedere al Gracie Mansion Palace - NEW YORK – Zohran Mamdani ha vinto le seguitissime elezioni a sindaco di New York City, sconfiggendo l’indipendente Andrew Cuomo. Segnala primapress.it

zohran mamdani 232 primoZohran Mamdani &#232; il primo sindaco musulmano di New York: "Mostriamo come si può sconfiggere Trump" - Il tycoon incassa il colpo: "Abbiamo perso perché non c'era il mio nome" ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Zohran Mamdani 232 Primo