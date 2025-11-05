Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York | Mostriamo come si può sconfiggere Trump
New York ha un nuovo sindaco: il primo musulmano, il èiù giovane di sempre. I cittadini hanno eletto Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce "socialista", con madre indiana e padre dell'Uganda, dove é nato. Secondo tutte le proiezioni sbaraglia l'ex governatore dem di Ny Andrew. 🔗 Leggi su Today.it
