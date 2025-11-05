Zohran Mamdani è il primo sindaco musulmano di New York | Abbiamo rovesciato una dinastia politica Trump incassa il colpo

New York ha un nuovo sindaco: il primo musulmano, il èiù giovane di sempre. I cittadini hanno eletto Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce "socialista", con madre indiana e padre dell'Uganda, dove é nato. Secondo tutte le proiezioni sbaraglia l'ex governatore dem di Ny Andrew. 🔗 Leggi su Today.it

zohran mamdani 232 primoIl socialista democratico Zaharan Mamdani &#232; il nuovo sindaco di New York. Primo musulmano a sedere al Gracie Mansion Palace - NEW YORK – Zohran Mamdani ha vinto le seguitissime elezioni a sindaco di New York City, sconfiggendo l’indipendente Andrew Cuomo. Secondo primapress.it

zohran mamdani 232 primoZohran Mamdani: Il Primo Sindaco Musulmano di New York e la Sua Storia Innovativa - La recente elezione di Zohran Mamdani rappresenta un significativo cambiamento di rotta per New York e per il panorama politico americano. Scrive notizie.it

zohran mamdani 232 primoChi &#232; Zohran Mamdani, il nuovo sindaco socialista di New York - Zohran Mamdani, 34 anni, è il nuovo sindaco di New York: primo musulmano e socialista democratico alla guida della città. Come scrive msn.com

