Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York

Il democratico-socialista Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York City, coronando la straordinaria ascesa da semisconosciuto deputato dell’assemblea statale a uno dei volti politici più riconoscibili del Paese. Mamdani, 34 anni, ha sconfitto l’ex governatore democratico Andrew Cuomo, che si era presentato da indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa. Con la vittoria, Mamdani entrerà nella storia di New York come primo sindaco musulmano della città, il primo di origine sud-asiatica e il primo nato in Africa. Diventerà anche il sindaco più giovane della città in oltre un secolo, quando entrerà in carica il 1° gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York

News recenti che potrebbero piacerti

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, i Dem vincono anche in Virginia e New Jersey Secondo la CNN il democratico radicale vince con il 51,2%, Cuomo si ferma al 39,7%, spoglio in corso. Trump: "Stupidi gli ebrei che votano Mamdani". In Virginia - facebook.com Vai su Facebook

Si sta votando a New York, è favorito Zohran Mamdani, democratico. C'è un effetto Gaza su questo voto? Davide Lerner a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: - X Vai su X

Mamdani sindaco di New York, la sinistra ha un nuovo idolo: musulmano e socialista - socialista Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York City, coronando la straordinaria ascesa da semisconosciuto ... Segnala iltempo.it

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: le sfide titaniche che lo attendono e perché la sua vittoria è rivoluzionaria - Si chiama Zohran Mamdani, ed è appena diventato il 111° sindaco di New York City, scrivendo una pa ... domanipress.it scrive

New York, il nuovo sindaco è Zohran Mamdani (il primo musulmano): «Così si può sconfiggere Trump» - New York ha un nuovo sindaco, il primo musulmano, secondo le proiezioni Decision Desk Hq Projects: è Zohran Mamdani, 34 anni, candidato dem che si definisce «socialista», ... Lo riporta ilmattino.it