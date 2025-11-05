Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York

Il democratico-socialista Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York City, coronando la straordinaria ascesa da semisconosciuto deputato dell’assemblea statale a uno dei volti politici più riconoscibili del Paese. Mamdani, 34 anni, ha sconfitto l’ex governatore democratico Andrew Cuomo, che si era presentato da indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa. Con la vittoria, Mamdani entrerà nella storia di New York come primo sindaco musulmano della città, il primo di origine sud-asiatica e il primo nato in Africa. Diventerà anche il sindaco più giovane della città in oltre un secolo, quando entrerà in carica il 1° gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

