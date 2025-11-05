Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York | il progressista che spaventa Trump e i democratici

Zohran Mamdani ha 34 anni, un breve passato da rapper, un background culturale misto e la potenza di far tremare il partito democratico, oltre che quello repubblicano. Musulmano, il primo a guidare la città di New York, nato in Uganda e vissuto nella “gabbia d’oro” dei progressisti della Grande Mela, è il nuovo volto di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: il progressista che spaventa Trump e i democratici

Altre letture consigliate

È storia! Zohran Kwame Mamdani ha vinto le elezioni ed è diventato il nuovo sindaco di New York! Figlio di migranti, musulmano, socialista. È cresciuto nel Queens e ha costruito la sua campagna casa per casa, strada per strada, con piccole donazioni e una - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno!? Quando la classe lavoratrice vince, ovunque diventiamo più forti. #ZohranMamdani - X Vai su X

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York. È il primo musulmano a ricoprire la carica di primo cittadino della Grande Mela: “Il futuro è nelle nostre mani” - Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: il candidato democratico ha sconfitto Andrew Cuomo, ex governatore dem dello Stato di New York appoggiato sia da Trump che da Elon Musk, e il repubblican ... Secondo tpi.it

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York - Socialista, musulmano, 34 anni, ha battuto Andrew Cuomo con il 50,4% dei voti. Lo riporta avvenire.it

New York, chi è il nuovo sindaco Zohran Mamdani: la reazione immediata di Donald Trump - Zohran Mamdani, 34 anni, primo sindaco musulmano di New York: una vittoria storica per la sinistra progressista e un segnale di cambiamento sociale ed economico nella città. notizie.it scrive