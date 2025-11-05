Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York | il primo musulmano della storia

Lidentita.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Socialista, figlio di immigrati: è il più giovane primo cittadino della città da oltre un secolo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

zohran mamdani 232 il nuovo sindaco di new york il primo musulmano della storia

© Lidentita.it - Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: il primo musulmano della storia

Scopri altri approfondimenti

zohran mamdani 232 nuovoZohran Mamdani &#232; il nuovo sindaco di New York: «Abbiamo rovesciato una dinastia politica» - «Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ... Si legge su editorialedomani.it

zohran mamdani 232 nuovoChi &#232; Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York dopo le elezioni 2025 - Zohran Mamdani, 34 anni, nuovo sindaco di New York, segna una svolta storica alla guida della città. Secondo fanpage.it

zohran mamdani 232 nuovoIl socialista democratico Zohran Mamdani sarà il nuovo sindaco di New York - Zohran Mamdani &#232; stato scelto come sindaco di New York con oltre il 50 per cento delle preferenze e un numero di voti che non si raggiungeva dagli anni Sessanta. Segnala lifegate.it

Cerca Video su questo argomento: Zohran Mamdani 232 Nuovo