Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York | il primo musulmano della storia
Socialista, figlio di immigrati: è il più giovane primo cittadino della città da oltre un secolo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
La curva. Zohran Mamdani sarà il nuovo sindaco di New York. Socialista e Democratico, è il primo musulmano e il più giovane, 34 anni, da oltre un secolo. Batte l’ex governatore dem di Ny Andrew Cuomo, che era appoggiato anche da Trump e Musk. E il can - facebook.com Vai su Facebook
Si sta votando a New York, è favorito Zohran Mamdani, democratico. C'è un effetto Gaza su questo voto? Davide Lerner a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: - X Vai su X
Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: «Abbiamo rovesciato una dinastia politica» - «Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ... Si legge su editorialedomani.it
Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York dopo le elezioni 2025 - Zohran Mamdani, 34 anni, nuovo sindaco di New York, segna una svolta storica alla guida della città. Secondo fanpage.it
Il socialista democratico Zohran Mamdani sarà il nuovo sindaco di New York - Zohran Mamdani è stato scelto come sindaco di New York con oltre il 50 per cento delle preferenze e un numero di voti che non si raggiungeva dagli anni Sessanta. Segnala lifegate.it