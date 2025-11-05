Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York | il più giovane e primo musulmano nella storia della città
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un risultato storico per la Grande Mela. New York volta pagina con una vittoria storica. I cittadini hanno eletto Zohran Mamdani, 34 anni, come nuovo sindaco della città, segnando un doppio primato: è il primo musulmano e il più giovane sindaco mai eletto nella metropoli americana. Il candidato democratico e dichiaratamente socialista, nato in Uganda da madre indiana e padre accademico, ha sconfitto l’ex governatore Andrew Cuomo, appoggiato persino da Donald Trump ed Elon Musk, e il repubblicano Curtis Sliwa. Con oltre due milioni di elettori alle urne, Mamdani ha superato il 50% dei voti, mantenendo un distacco di circa 10 punti da Cuomo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
