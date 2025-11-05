Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York E sfida Trump | So che ci guardi alza il volume

Secondo il presidente degli Stati Uniti i Repubblicani avrebbero perso perché sulla scheda elettorale non c'era il suo nome. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. E sfida Trump: "So che ci guardi, alza il volume"

"Negli ultimi 12 mesi, avete osato puntare a qualcosa di grande. Ora, contro ogni previsione, l'abbiamo realizzato. Il potere vi appartiene. Il futuro è nelle nostre mani". Così ieri sera, a Brooklyn, Zohran Mamdani si è rivolto alla folla dei suoi sostenitori. A 34 an

Si sta votando a New York, è favorito Zohran Mamdani, democratico. C'è un effetto Gaza su questo voto? Davide Lerner a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay:

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York. È il primo musulmano a ricoprire la carica di primo cittadino della Grande Mela: “Il futuro è nelle nostre mani” - Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: il candidato democratico ha sconfitto Andrew Cuomo, ex governatore dem dello Stato di New York appoggiato sia da Trump che da Elon Musk, e il repubblican ... tpi.it scrive

