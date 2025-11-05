Zohran Mamdani chi è il nuovo sindaco di New York

Lapresse.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York City. Democratico-socialista di 34 anni, è entrato nella storia della Grande Mela per essere il primo amministratore musulmano della città, il primo di origine sud-asiatica, il primo nato in Africa e il più giovane eletto in oltre un secolo. Ha vinto con il  50,4%  dei voti (1.029.196 preferenze) superando l’ex governatore democratico  Andrew Cuomo, che si era presentato da indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa. Gli anni al liceo e al college. Mamdani è nato e cresciuto a Kampala, in Uganda, e si è trasferito a New York City con la sua famiglia all’età di sette anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

zohran mamdani chi 232 il nuovo sindaco di new york

© Lapresse.it - Zohran Mamdani, chi è il nuovo sindaco di New York

Argomenti simili trattati di recente

zohran mamdani 232 nuovoChi &#232; Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, e perché piace così tanto alla Gen Z - La forza della campagna elettorale di Mamdani, 31 anni, è stata la capacità di coinvolgere nuove fasce di elettori, invitandoli a registrarsi (soprattutto i più giovani, le comunità marginalizzate e i ... Come scrive vogue.it

zohran mamdani 232 nuovoZohran Mamdani: chi &#232; il sindaco di New York che è già diventato un incubo per Trump (e l'aristocrazia democratica) - Con l'elezione di Zohran Mamdani a sindaco, la Grande Mela accoglie per la prima volta un leader musulmano alla guida della sua amministrazione. Riporta globalist.it

zohran mamdani 232 nuovoChi &#232; Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York. È il primo musulmano a ricoprire la carica di primo cittadino della Grande Mela: “Il futuro è nelle nostre mani” - Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York: il candidato democratico ha sconfitto Andrew Cuomo, ex governatore dem dello Stato di New York appoggiato sia da Trump che da Elon Musk, e il repubblican ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Zohran Mamdani 232 Nuovo