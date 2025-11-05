Zohran Mamdani chi è il nuovo sindaco di New York

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York City. Democratico-socialista di 34 anni, è entrato nella storia della Grande Mela per essere il primo amministratore musulmano della città, il primo di origine sud-asiatica, il primo nato in Africa e il più giovane eletto in oltre un secolo. Ha vinto con il 50,4% dei voti (1.029.196 preferenze) superando l’ex governatore democratico Andrew Cuomo, che si era presentato da indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa. Gli anni al liceo e al college. Mamdani è nato e cresciuto a Kampala, in Uganda, e si è trasferito a New York City con la sua famiglia all’età di sette anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zohran Mamdani, chi è il nuovo sindaco di New York

