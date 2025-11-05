Zohran Mamdani alla ragazza musulmana all’ebrea di New York | i festeggiamenti al Paramount Theater

I sostenitori di Zohran Mamdani, riuniti al Brooklyn Paramount Theater, ballano e si abbracciano dopo la vittoria del loro candidato alle elezioni per la carica di sindaco di New York. “Un mondo migliore è possibile e penso che stasera lo abbiamo dimostrato e continueremo a dimostrarlo anche in futuro”, ha detto una volontaria per la campagna del nuovo primo cittadino della Grande Mela. Secondo un altro supporter “il fatto che sia musulmano è assolutamente straordinario, ma è anche importante riconoscere che durante questa campagna elettorale ha subito molte manifestazioni di odio anti-musulmano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zohran Mamdani, alla ragazza musulmana all’ebrea di New York: i festeggiamenti al Paramount Theater

