Quel dolore era esploso nel racconto fatto alla mamma: un racconto che era arrivato come uno sfogo, tra le lacrime. Lo zio con il quale a volte si trovava sola in casa aveva abusato di lei, e di quegli atti sessuali subiti la piccola aveva descritto particolari e dettagli che hanno consentito di poter accogliere la sua narrazione come attendibile, fin dai primi momenti. Le violenze sarebbero avvenute tra il 2018 e il 2023, quando la piccola non aveva ancora compiuto dieci anni, mentre lo zio, fratello del padre, ne aveva trenta. Dopo quel racconto choc, la madre aveva portato la bambina dalla pediatra, che l’aveva poi indirizzata all’ospedale San Jacopo, dove la piccola era stata visitata, e dove era stato poi avviato il protocollo del codice rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zio abusò più volte della nipotina. Pena ridotta in appello a otto anni